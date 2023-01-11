النصر السعودي يصدر بياناً بشأن بنود عقد رونالدو

وذكر النادي عبر حسابه في تويتر بنسخته الإنجليزية: "يود النصر توضيح أنه خلافا للتقارير الصحفية فإن عقد كريستيانو رونالدو لا يتضمن التزامات تتعلق بأي طلبات باستضافة كأس العالم".

وأضاف: "ينصب تركيزه الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".



وانضم رونالدو (37 عاما)، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني، إلى النصر الشهر الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

كما تكهنت وسائل إعلام بأن هداف ريال مدريد ويوفنتوس السابق سيحصل على 200 مليون يورو أيضا نظير الترويج لملف محتمل للسعودية لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.

وأعلنت البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا بالفعل عن التقدم بطلب مشترك لاستضافة نسخة 2030 ينافس عرضا من بعض دول أمريكا الجنوبية.



ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى مع النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين حاليا، أمام الاتفاق يوم الـ 23 من هذا الشهر بالمسابقة.