انت الان تتابع خبر الدولار يحلق عاليا رغم محاولات الحكومة لخفضه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، رغم محاولات الحكومة خفضه من خلال فتح المنافذ في المصارف لكن دون جدوى.

بمئة وواحد وستين الفا للمئة دولار، هو السعر الذي وصلت اليه العملة العراقية، عقب هبوط غير مسبوق أدّى لارتفاع بالاسعار المحلية، التي أضرّت بالتجّار ما انعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط.

ويقول خبراء إقتصاد أنّ ضغط البنك الفيدرالي الامريكي على العراق بسبب تهريب العملة الى الخارج، هو أحد الأسباب الرئيسة التي أدّت لارتفاع السعر.

ورغم تحرّكات رئيس الوزراء ووعوده بخفض سعر الصرف، الا أنّ السوق يبدو بأنّها تتّجه نحو الارتفاع يوما بعد اخر، ما ينذر بكارثة خطرة تهدّد العديد من المصالح التي باتت شبه متوقّفة او منهارة لهذه الأسباب.