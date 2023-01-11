انت الان تتابع خبر السوداني وبارزاني على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سبل التكامل في عمل الحكومتين الاتحادية والإقليم.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق".

وتابع ان "اللقاء حضره عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".