انت الان تتابع خبر الشمري وسامي يناقشان تعزيز ملاكات الداخلية واستحقاقاتها من الدرجات الوظيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير، "يتابع رفد مفاصل وتشكيلات الوزارة بدماء جديدة من شبابنا الواعي"، مستدركا "وبهدف التباحث بصدد الدرجات الوظيفة لوزارة الداخلية، التقى الشمري برفقة عدد من الضباط المختصين وزيرة المالية طيف سامي، وناقش معها جملة من المواضيع في مقدمتها تعزيز ملاكات وزارة الداخلية واستحقاقاتها من الدرجات الوظيفة".يذكر أن وزارة الداخلية سعت بشكل جاد خلال الفترة الماضية لإعادة المفسوخة عقودهم وإنجاز ما عليها والعمل على إنصاف جميع المشمولين بالعودة لخدمة هذا البلد.