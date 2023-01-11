انت الان تتابع خبر تحديث جديد للصفحة الرئيسية لمنصة انستغرام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار موسيري في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى أن التسوق سيظل موجوداً عند التصفح في الصفحة الرئيسية والـ"ريلز" والقصص والإعلانات، ولكن لن تكون هناك علامة مخصصة لذلك.

كان "إنستغرام" قد بدأ باختبار التصميم الجديد في أيلول ووصفه موسيري بأنه محاولة "لتبسيط" الخدمة والتركيز على ربط الناس بـ"الأشياء التي يحبونها"، رغم أن "إنستغرام" هي شبكة اجتماعية. ومع ذلك، قد يكون التغيير المقبل جزءاً من تغيير كبير في الاستراتيجية، فزعم موقع "ذا إنفورمايشن" أنه شاهد مذكرة داخلية في أيلول تشير إلى أن المنصّة ستنقص العديد من ميزات التسوق الخاصة بها. وسيركز الموقع على جهود التجارة "المرتبطة بشكل مباشر" بأرباح الإعلانات.

هذا، وقد تكون المنافسة مع "تيك توك" سبباً آخر لهذا التغيير، فلطالما كانت المنصّة مصدر إلهام لـ"إنستغرام"، وقد تشجع إعادة التصميم في نشر المزيد من المنشورات، بالإضافة إلى منح القادمين من منصّات أخرى (مثل "تيك توك" تجربة مألوفة أكثر.