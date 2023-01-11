انت الان تتابع خبر العماري: مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات خالدة في ذاكرتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444012-638090243308080148.jpg
قال لاعب المنتخب الوطني، أمير العماري، إنه إلى جانب زملائه مستعدٌ لمواجهة اليمن، بعدما طوينا صفحة مباراة السعودية، فيما بين انه علينا التركيز في كل مباراةٍ على حدة.
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خليجي 25
2023-01-11 | 09:54
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الخليج 365 – رياضة
قال لاعب المنتخب الوطني، أمير العماري، إنه إلى جانب زملائه مستعدٌ لمواجهة اليمن، بعدما طوينا صفحة مباراة السعودية، فيما بين انه علينا التركيز في كل مباراةٍ على حدة.
وأضافَ محترف غوتمبيرغ السويدي في مؤتمر صحفي، إن "أجواء مباراة السعودية بالنسبة له كانت طبيعيةً كونه اعتادَ على اللعب في مثل هكذا أجواء في الدوري السويدي والتي غالباً ما تشهد متغيراتٍ في الطقس".
وأشارَ العماري إلى إن "لحظات الحماس والغبطة التي تنتابه وهو يلعب لأول مرة وسط هكذا جمهور حماسي في العراق"، لافتا الى إن "مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات مميزة وخالدة في ذاكرتي".