العماري: مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات خالدة في ذاكرتي

وأضافَ محترف غوتمبيرغ السويدي في مؤتمر صحفي، إن "أجواء مباراة السعودية بالنسبة له كانت طبيعيةً كونه اعتادَ على اللعب في مثل هكذا أجواء في الدوري السويدي والتي غالباً ما تشهد متغيراتٍ في الطقس".

وأشارَ العماري إلى إن "لحظات الحماس والغبطة التي تنتابه وهو يلعب لأول مرة وسط هكذا جمهور حماسي في العراق"، لافتا الى إن "مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات مميزة وخالدة في ذاكرتي".