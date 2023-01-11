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العماري: مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات خالدة في ذاكرتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444012-638090243308080148.jpg
خليجي 25

2023-01-11 | 09:54

العماري: مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات خالدة في ذاكرتي

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الخليج 365 –
قال لاعب المنتخب الوطني، أمير العماري، إنه إلى جانب زملائه مستعدٌ لمواجهة اليمن، بعدما طوينا صفحة مباراة ، فيما بين انه علينا التركيز في كل مباراةٍ على حدة.

وأضافَ محترف غوتمبيرغ السويدي في مؤتمر صحفي، إن "أجواء مباراة السعودية بالنسبة له كانت طبيعيةً كونه اعتادَ على اللعب في مثل هكذا أجواء في الدوري السويدي والتي غالباً ما تشهد متغيراتٍ في الطقس".

 

وأشارَ العماري إلى إن "لحظات الحماس والغبطة التي تنتابه وهو يلعب لأول مرة وسط هكذا جمهور حماسي في العراق"، لافتا الى إن "مشهد ترديد كلمات النشيد الوطني ستبقى لحظات مميزة وخالدة في ذاكرتي".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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