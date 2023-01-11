انت الان تتابع خبر مقاتل أمريكي يعتنق الإسلام: "أنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبر المقاتل لي، الذي يتنافس حاليا في نادي "إيجل" التابع للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف، عن سعادته بسبب تحوله إلى الدين الإسلامي، وأوضح أسباب ذلك خلال مقابلة نشرت الثلاثاء في قناة شبكة "إي إس بي إن" ESPN الرياضية وتحدث عن اختفائه الأخير عن الأضواء، وما طرأ على حياته بعد ميلاد طفله، واختياره وكيل أعمال جديدا، وبدأ في توضيح لماذا اختار الدين الإسلامي.

وقال: "لقد قبلت الإسلام، لقد تحولت إلى الإسلام، وقبلت حقا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائما وحيدا، أدخلني الإسلام نوعا ما في أخوة (مع المسلمين)".

وأضاف لي: "أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر بشكل جيد بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس".



وانتقل كيفن لي إلى حسابه على "تويتر" وكتب: "منذ أن أعلنت عن إسلامي، تواصلت مع الكثير من الناس لتقديم الدعم، أرى كل الرسائل والمكالمات التي أشعر معها بالحب".

وتابع:"لله دائما خطة، وأنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح".



وفي تغريدة أخرى، كتب لي: "فقط للتوضيح لأنني أرى الأسئلة، لقد قبلت الإسلام رسميا في حياتي في أكتوبر 2021، لم أخرج علنا حتى وقت قريب، أريد أن أبدأ بودكاست قريبا، وعندها يمكنني التحدث بعمق أكثر هناك".

