انت الان تتابع خبر أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت الهية أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وتابعت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفتت الهيئة الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون وعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

