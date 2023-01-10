انت الان تتابع خبر السوداني وأردوغان يبحثان تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرت خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".كما شهد الاتصال بحسب البيان، "مناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي، والجهود المتبادلة لضبط الحدود المشتركة، والتنسيق لملاحقة المجاميع الإرهابية في الحدود المشتركة بين البلدين".

وجدّد أردوغان "دعوته لرئيس مجلس الوزراء، إلى زيارة رسمية للجمهورية التركية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى حضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وجرى خلال الاتصال "البحث في تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون في المجال التجاري والاستثمار ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية والإعمار بالعراق، كما تم التطرق إلى الربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والأراضي التركية".

