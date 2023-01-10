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انت الان تتابع خبر بالصور.. عدسة السومرية تتجول في متحف البصرة الحضاري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443964-638089655245413225.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-10 | 17:36
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تنشر الخليج 365، صوراً لمتحف البصرة الحضاري والذي يقع في مجمع القصور الرئاسية على ضفاف شط العرب.
وتحتضن البصرة حالياً بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة ثماني منتخبات عربية بينها العراق.
وأدناه صور المتحف..