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بالصور.. عدسة السومرية تتجول في متحف البصرة الحضاري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443964-638089655245413225.jpg
خليجي 25

2023-01-10 | 17:36

بالصور.. عدسة السومرية تتجول في متحف البصرة الحضاري

المصدر:

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تنشر الخليج 365، صوراً لمتحف البصرة الحضاري والذي يقع في مجمع القصور الرئاسية على ضفاف شط العرب.

وتحتضن البصرة حالياً بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة ثماني منتخبات عربية بينها العراق.

 

وأدناه صور المتحف..

 

 

 

 

 

 

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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