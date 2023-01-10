انت الان تتابع خبر تصريح جديد لجالتييه يبعد ميسي عن الهلال السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جالتيه: "لا أعرف تفاصيل المفاوضات، ولكن يبدو لي أن ميسي سعيد في باريس، وننتظر موقفه النهائي بشأن رؤيته لمشروع النادي".

أثير جدل كبير في مختلف وسائل الإعلام بشأن سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.



وزادت تطلعات الجماهير السعودية في استقطاب أساطير كرة القدم العالمية، بعد نجاح نادي النصر في إبرام صفقة مدوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مجانا.

وزاد الحديث في الأوساط الصحفية السعودية والعالمية بشأن رغبة الهلال في استقطاب ميسي، وتكهنت بمبالغ خرافية للصفقة تتجاوز 500 مليون يورو.

تزامن هذا الجدل مع سعي إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف 2023.



وتابع جالتييه: "لا أناقش الأمر مع ميسي، والموضوع متروك لرئيس النادي والمستشار الرياضي للإعلان عن كافة التفاصيل".

وطبقا لما قاله جالتييه، فإن ميسي قد يقترب من البقاء في باريس سان جيرمان، حيث أن التقارير الصحفية تشير إلى موافقته المبدئية على البقاء حتى صيف 2024.

وانتقل ليونيل ميسي (35 عاما) إلى صفوف النادي الباريسي في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، قادما من برشلونة.

ولم يحقق ميسي الآمال المعقودة عليه منذ الانضمام للنادي الباريسي، خاصة حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، بل اكتفى بالفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر فقط.

