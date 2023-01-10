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تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك الدائم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير العدل خالد شواني يعلن عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم بتثبيت جميع الموظفين ممن لهم خدمة عقدية في الوزارة على الملاك الدائم".

وأضاف: "يأتي هذا التثبيت بعد جهود كبيرة واستثنائية من الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتثبيت موظفي عقود الوزارة".


وأوضح اعلام الوزارة ان "الوزير قدّم تهانيه للموظفين، معبّراً عن ثقته بهم بأن يكونوا خير عون لزملائهم في الوزارة للنهوض بعملها خدمة للمواطنين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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