انت الان تتابع خبر تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك الدائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير العدل خالد شواني يعلن عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم بتثبيت جميع الموظفين ممن لهم خدمة عقدية في الوزارة على الملاك الدائم".

وأضاف: "يأتي هذا التثبيت بعد جهود كبيرة واستثنائية من الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتثبيت موظفي عقود الوزارة".



وأوضح اعلام الوزارة ان "الوزير قدّم تهانيه للموظفين، معبّراً عن ثقته بهم بأن يكونوا خير عون لزملائهم في الوزارة للنهوض بعملها خدمة للمواطنين".