انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يوجه دعوة للجهات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف استقبل مع الكادر المتقدم في البنك المركزي اليوم الثلاثاء، عدداً من التجار؛ لبحث أهم مشاغلهم ومقترحاتهم واهم التحديات التي يواجهونها بالتعامل مع المصارف المجازة، مطالباً بتجنب اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين، والتعامل بشكل مباشر مع المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية المختلفة".كما شرح المحافظ، وفق البيان، "إجراءات وقرارات البنك المركزي العراقي خلال الايام الماضية لتعزيز الاستقرار في سوق العملة الأجنبية وآليات عمل المنصة الالكترونية كأداة للتحويل الخارجي".

وأكد مخيف، أن "البنك المركزي مستمر بالعمل على تبسيط إجراءات التحويل الخارجي عبر القنوات الرسمية وبسعر الصرف الرسمي للتجار في ظل انطلاق عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي مع بداية هذا العام، داعياً الجهات الحكومية المختصة الأخرى تسهيل إجراءات التجار بما يضمن الافصاح التام عن جميع المعاملات وضمان سلامتها".