انت الان تتابع خبر لبنان.. مودع يطلق النار على أحد المصارف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان "دورية لمخابرات الجيش اللبناني أوقفت مطلق النار، ويدعى "محمد.ق"، وهو عسكري في الجيش".

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قبل مودعين أموالهم فيها لم يستطيعوا استردادها، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة (من قبل الحكومة) يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".



ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.