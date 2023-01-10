انت الان تتابع خبر انخفاض بدرجات الحرارة.. طقس محافظة البصرة خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم وبإشراف مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب اصدر التقرير الخاص لحالة الطقس في مدينة البصرة ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام بسبب تأثر البلاد بالامتداد الجوي المتوقع والقادم من منطقة سيبيريا".واضافت ان"طقس مدينة البصرة ليوم الثلاثاء سوف يكون غائما جزئيا يتحول تدريجيًا الى صحو مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة(20-30)كم/س مدى الرؤية من (5-7) كم فضلا عن " درجات الحرارة العظمى المتوقعة (14) درجة مئوية والصغرى المسجلة(10) درجة مئوية".

وتابعت الهيئة ان"طقس يوم الأربعاء سوف يكون صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل ضباب خفيف يزول تدريجيًا ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة (15) درجة مئوية والصغرى المتوقعة (6) درجة مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم /س، ومدى الرؤية (6-8)كم في الضباب (3-5) كم".



ولفتت الهيئة الى ان"يوم الخميس المقبل سوف يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل ضباب خفيف يزول تدريجيًا ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة (16) درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (7) م ، مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10-20) كم /س ، ومددى الرؤية (6-8) كم وفي الضباب (3-5) كم".