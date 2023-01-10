انت الان تتابع خبر سان جيرمان يقدم عقداً جديداً لميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد قدمت عرضاً جديداً لميسي لمدة عام واحد، يتضمن إمكانية التجديد لعامين إضافيين.

وتوج ليونيل ميسي مؤخراً بكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، مما جعله مرشحاً فوق العادة للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وكانت الصحيفة الإسبانية كشفت قبل كأس العالم 2022 أن خورخي ميسي، وكيل أعمال ليونيل ووالده، سيسافر مطلع العام الجديد إلى باريس للتفاوض بشأن العقد الجديد.

ورغم عدم إعلان الصحيفة عن راتب ميسي الجديد فإن عقد التجديد سيتضمن زيادة كبيرة في الراتب الذي يتحصل عليه الآن (30 مليون يورو)، لا يمكن رفضها بحسب تعليق "ماركا".

وسيستغل ميسي ومعاونيه المكاسب المالية التي حققها باريس من قدومه، بالتعاقد مع 10 رعاة جدد، وزيادة قيمة هذه التعاقدات.



وبحسب صحيفة "إيل إيكومنستا" الأرجنتينية فإن عائدات باريس سان جيرمان قد زادت بسبب التعاقدات التجارية التي أبرمت بعد قدوم ميسي بقيمة 700 مليون يورو في الموسم الأول فقط.

وتحول ما يتحصل عليه باريس من عقد الرعاية الواحد مع تلك العلامات التجارية من 3 إلى 5 ملايين يورو قبل قدوم البرغوث، إلى 8 ملايين بعد وصوله.

خاض ليونيل ميسي 53 مباراة بقميص فريق باريس سان جيرمان سجل فيها 23 هدفاً وصنع 29، بإجمالي 52 مساهمة تهديفية.