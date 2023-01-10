انت الان تتابع خبر تاريخ المواجهات وأسلحة الفريقين.. ملامح مباراة الإمارات ضد الكويت بـ"خليجي 25" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام أيضاً مواجهة تجمع بين منتخبي قطر والبحرين ضمن منافسات الجولة ذاتها لنفس المجموعة.

تقام المباراة على ملعب "الميناء" في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق والكويت، الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدير اللقاء الحكم السعودي شكري الحنفوش، وتذاع المباراة عبر قناة السومرية والقنوات العربية: أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي وقناة الكويت الرياضية.

ماذا يقول التاريخ؟

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بلا نقاط بعدما خسر أمام البحرين بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى، كما يحتل منتخب الكويت المركز الرابع بلا نقاط أيضاً بعد الخسارة أمام قطر بنتيجة 2-0.

وتقابل المنتخبان على صعيد بطولات كأس الخليج العربي 20 مرة، فاز خلالها منتخب الإمارات 7 مرات مقابل 10 انتصارات للكويت و3 تعادلات.

وبدأت اللقاءات في النسخة الثانية عام 1972 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية وفاز خلالها منتخب الكويت بنتيجة 7-0 ثم تقابلا في نسخة 1974 وفاز منتخب الكويت بمرحلة المجموعات بنتيجة 2-0 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 6-0 في نصف النهائي.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في النسخة الرابعة عام 1976 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979 ثم فاز منتخب الكويت مجدداً بنتيجة 2-0 في نسخة 1982 ورد المنتخب الإماراتي بالفوز بنفس النتيجة في نسخة 1984.

وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 1-0 في نسختي 1986 و1988 وفاز منتخب الكويت بنتيجة 6-1 في نسخة 1990، وتغلب منتخب الكويت بنتيجة 2-0 في نسخة 1992 ورد المنتخب الإماراتي بالفوز بنفس النتيجة في نسخة 1994 وتفوق الأبيض مجدداً بنتيجة 2-1 في نسخة 1996.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4-1 في نسخة 1998 ثم تفوق الأزرق بنتيجة 2-1 في نسخة 2002 وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2-0 في نسخة 2003 ثم تغلب المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 في نسخة 2007 وفاز أيضاً بنتيجة 1-0 في نسخة 2013 وتعادلا بنتيجة 2-2 في نسخة 2014 وتعادلا أيضاً دون أهداف في نسخة 2017.

أسلحة الإمارات

يتطلع منتخب الإمارات لتحقيق الفوز على حساب الكويت لإنعاش فرص تأهله بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب الكويتي لديه لاعبون جيدون والمواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأضاف: "الفوز يتطلب توافر عدة أشياء واللحظات الصعبة تحتاج إلى تماسك الجميع وخاصة أن الفوز لا بديل عنه. لدينا طموح كبير في هذه البطولة وعلينا التركيز والعمل المتواصل".

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي وليد عباس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني وأحمد جميل في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله رمضان وماجد حسن وحارب عبد الله مع مثلث الهجوم سباستيان تيغالي وكايو كانيدو وعلي صالح.

أوراق الكويت

يبحث منتخب الكويت عن تحقيق الفوز أيضاً بعد الخسارة الماضية أمام قطر في الجولة الأولى.

وقال البرتغالي روي بينتو، المدير الفني لمنتخب الكويت، إنه يعد بتقديم المستوى المطلوب في مباراة الإمارات رغم قصر الفترة بين لقاء قطر بالجولة الأولى ولقاء الإمارات.

وأضاف: "عالجت بعض المشاكل الهجومية، والأهداف ستأتي ما دمنا نصنع الفرص، وهدفنا تحقيق الفوز على الإمارات خاصة أن هذه البطولة مهمة للغاية للمنتخب الكويتي من أجل اكتساب الخبرات في ظل بناء جيل جديد والدفع بلاعبين أصحاب أعمار صغيرة السن".

ويعتمد منتخب الكويت على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه الرباعي مهدي دشتي وخالد محمد وحسن حمدان ومشاري غنام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عيد الرشيدي وسلطان العنزي وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني، وفي الهجوم عبد الله غانم وإبراهيم كميل.