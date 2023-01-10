انت الان تتابع خبر تراجع أسعار الدولار لأدنى مستوى له في 7 أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتزايد الشكوك بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة فوق خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل.ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون خمسة بالمئة بحلول يونيو.وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 بالمئة إلى 1.0739 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين وبعدما أغلق مرتفعا 0.73 %.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 بالمئة إلى 103.14 بعدما تراجع 0.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.



وزاد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.69155 دولار أميركي بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.6378 دولار أميركي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.

