انت الان تتابع خبر 12 جائرة فردية في 22 يوماً.. ميسي يكتب التاريخ بأحرف من ذهب بعد كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخ "التانجو" عقب الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3-3.

وقام فريق الخليج 365، بجرد جوائز الأسطورة ليونيل ميسي الفردية في اخر 22 يومًا بعد تتويجه بكأس العالم 2022 كالاتي:

* الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 "مونديال قطر".

* جائزة رجل المباراة بنهائي كأس العالم 2022 "مونديال قطر".

* تكريم بجائزة بطل العالم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

*أفضل لاعب لعام 2022 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

*أفضل صانع ألعاب لعام 2022 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

*أفضل هداف دولي لعام 2022 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

*جائزة أفضل رياضي في عام 2022 من جانب استفتاء صحيفة "The Sporting News" الأمريكية والتي يعود تاريخ صدورها لعام 1886.



*جائزة "بطل الأبطال" لأفضل رياضي في العام 2022 من صحيفة "ليكيب" الفرنسية للمرة الثانية في تاريخه والتي يتم اختيار الفائز بها من خلال طاقم المجلة.* أصبح "ملك الإنستغرام" بعدما تخطى منشوره عن كأس العالم 2022، صورة "البيضة" الشهيرة، في عدد الإعجابات.* جائزة أوليمبيا الذهبية، وهي الأهم في مجال الرياضة بالأرجنتين، وتمنحها دائرة الصحفيين الرياضيين في البلد اللاتيني.*لقب نجم العالم الرياضي للعام 2022، من شبكة "الـ BBC " الرياضية الامريكية.*جائزة أفضل لاعب بالتاريخ من مجلة "فور فور تو" (four four two) البريطانية.

وأصبح الاسطورة ميسي قريب جداً من الكرة الذهبية الثامنة وجائزة "الكرة الذهبية السوبر" وجائزة "ذا ببست" بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

ومسيرة ميسي الطويلة في كرة القدم حافلة بالجوائز الفردية والأرقام القياسية، حيث فاز ما يزيد عن الـ70 جائزة فردية بخلاف الأرقام القياسية العديدة التي حطمها سواء على صعيد إسبانيا أو أوروبا أو العالم.

*أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها ليونيل ميسي:



الكرة الذهبية (7 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021.

جائزة الأفضل من فيفا (مرة واحدة): عام 2019.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عامي 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (7 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019، 2021.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (9 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2012، 2015، 2018، 2019، 2020.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عامي 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرتين): أعوام 2014، 2022.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرتان): عام 2015، 2021.

هداف كوبا أمريكا (مرة واحدة): 2021.