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واشنطن تدعم "خليجي 25" بالبصرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443895-638089371740656332.jpg
خليجي 25

2023-01-10 | 09:00

واشنطن تدعم "خليجي 25" بالبصرة

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الخليج 365 -

هنأت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينـــا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، بفوز المنتخب العراقي على في بطولة كاس الخليج.

وكتبت رومانوسكي في تغريدة أطلعت عليها، الخليج 365: " تهانينا للمنتخب العراقي على فوزه في مباراة خليجي 25 الليلة الماضية في البصرة".

وختمت في هاشتاك" #معاً لدعم خليجي25 #خليجي بصراوي".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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