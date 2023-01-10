- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر واشنطن تدعم "خليجي 25" بالبصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443895-638089371740656332.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-10 | 09:00
255 مشاهدة
الخليج 365 - رياضة
هنأت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينـــا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، بفوز المنتخب العراقي على السعودية في بطولة كاس الخليج.
وكتبت رومانوسكي في تغريدة أطلعت عليها، الخليج 365: " تهانينا للمنتخب العراقي على فوزه في مباراة خليجي 25 الليلة الماضية في البصرة".
وختمت في هاشتاك" #معاً لدعم خليجي25 #خليجي بصراوي".