انت الان تتابع خبر هيئة الحج تهيب شركات العمرة بتقليل الأجور على المعتمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه" بعد مداولة رئيس الهيئة سامي المسعودي مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة، تم تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج".

وأضافت أن" التأمين الخاص بالمعتمرين تم تخفيضه من (235 ريال إلى 88 ريال) ، اما بالنسبة الحجاج فأصبحت 29 ريالا بدل من 109 ريالات".



ودعت الهيئة، شركات العمرة بمراعاة الأجور الخاصة بأداء مناسك العمرة للعراقيين سواء المغادرين جوا او برا وتخفيضها لهم".