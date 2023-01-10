انت الان تتابع خبر بقوة 7.6 درجة.. زلزال يضرب إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم رصد أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال القوي الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.

وقال مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن ما لا يقل عن 15 منزلا ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.



وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال وقع في الساعة 2:47 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 130 كيلومتر.

وتضم جزر تانيمبار نحو 30 جزيرة وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا.

وكان أكثر من 300 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية في نوفمبر الماضي.

