انت الان تتابع خبر الاجراء الثاني خلال شهر.. الكمارك تقرر سحب يد 16 موظفاً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام هيئة الجمارك شاكر محمود الزبيدي للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، انه "تقرر سحب يد 16 موظفاً في مركز أم قصر الشمالي لحين اكتمال تحقيقهم الإداري على خلفية تقصيرهم في عملهم خلال تعاملهم بالتصاريح الجمركية المقدمة للهيئة من قبل المصارف الأهلية"، مبيناً أن "هذا الإجراء يعد الثاني من نوعه والذي يصدر خلال شهر".وأضاف أن "هؤلاء الموظفين من أقسام الحسابات والتصريح والمنفيست"، مشيراً الى أن "آلية العمل التي أصدرها العام الماضي الخاصة بالتصديق بناء على صحة دخول البضائع للموانئ والمنافذ من قبل وزارة النقل قد أسهمت في انحسار كبير لعملية تزوير التصاريح".

وأوضح مدير هيئة الكمارك، أن "عدم تصديق وزارة النقل على عدد من التصاريح الجمركية بالآونة الأخيرة، يمثل أفضل تعاون للتنسيق بين الجمارك ووزارة النقل من جهة ودعم هيأة النزاهة من جهة أخرى حفاظاً على المال العام".

