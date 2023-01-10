انت الان تتابع خبر استقرار اسعار الذهب عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولار للأوقية.

ويركز المستثمرون على كلمة باول في مؤتمر للمركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم. كما سيتابع المعنيون بالسوق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم الثلاثاء لمعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية للبنك المركزي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1781.14 دولار للأوقية.