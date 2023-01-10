انت الان تتابع خبر كردستان.. أكثر من نصف السكان تلقوا لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "حتى الان تم إعطاء اللقاح لمليونين و931 ألفاً و474 شخصاً من مضادات فيروس كورونا ما يعني ان أكثر من نصف سكان الاقليم قد تلقوا جرعتين او جرعة واحدة على الأقل".

واضافت ان "49.6% من المواطنين فوق 18 عاماً تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات، و40.2% منهم تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 2% منهم فقط الجرعة الثالثة".

وعن المواطنين بعمر 12 عاما فما فوق، اوضحت الوزارة ان "37% منهم تلقوا الجرعة الاولى، و30% تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 1% منهم فقط تلقوا الجرعة الثالثة".