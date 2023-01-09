بمباراة ماراثونية.. العراق يهزم السعودية في خليجي 25

تغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي، اليوم الاثنين، بهدفين نظيفين في بطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة.

وافتتح التسجيل لاعب منتخبنا الوطني ابراهيم بايش في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الاول، فيما عزز النتيجة البديل اسو رستم في الدقيقة الـ88 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المنتخب العراقي الى أربع نقاط وبانتظار مباراته المقبلة أمام نظيره اليمني الخميس المقبل.