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انت الان تتابع خبر بلاسخارت عن مباراة العراق والسعودية: مباراة ممتازة وأجواء رائعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443850-638088840158812943.jpg
خليجي 25
2023-01-09 | 18:58
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عبرت الممثلة الاممية، جنين بلاسخارت ، اليوم الاثنين، عن اعجابها بالتنظيم المميز لبطولة خليجي25.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "مباراة ممتازة، تنظيم متميز وأجواء رائعة".
وحضرت بلاسخارت في وقت سابق اليوم إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لحضور مباراة العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي 25 لكرة القدم.
وحضرت بلاسخارت في وقت سابق اليوم إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لحضور مباراة العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي 25 لكرة القدم.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد