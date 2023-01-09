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بلاسخارت عن مباراة العراق والسعودية: مباراة ممتازة وأجواء رائعة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443850-638088840158812943.jpg
خليجي 25

2023-01-09 | 18:58

بلاسخارت عن مباراة العراق والسعودية: مباراة ممتازة وأجواء رائعة

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عبرت الممثلة الاممية، جنين بلاسخارت ، اليوم الاثنين، عن اعجابها بالتنظيم المميز لبطولة خليجي25.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "مباراة ممتازة، تنظيم متميز وأجواء رائعة".

وحضرت بلاسخارت في وقت سابق اليوم إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لحضور مباراة العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي 25 لكرة القدم.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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