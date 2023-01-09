بلاسخارت عن مباراة العراق والسعودية: مباراة ممتازة وأجواء رائعة

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "مباراة ممتازة، تنظيم متميز وأجواء رائعة".

وحضرت بلاسخارت في وقت سابق اليوم إلى ملعب جذع النخلة في البصرة لحضور مباراة العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي 25 لكرة القدم.

