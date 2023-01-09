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الكرملين: إمداد الغرب لكييف بالأسلحة لن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام روسية عن بيسكوف قوله، أن "إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع، ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في العملية العسكرية في أوكرانيا".

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن باريس ستمد كييف، بالمدرعات، ودبابات AMX-10RC.


يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، على تزويد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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