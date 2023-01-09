انت الان تتابع خبر الكرملين: إمداد الغرب لكييف بالأسلحة لن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام روسية عن بيسكوف قوله، أن "إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع، ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في العملية العسكرية في أوكرانيا".

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن باريس ستمد كييف، بالمدرعات، ودبابات AMX-10RC.



يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، على تزويد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة.