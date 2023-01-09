انت الان تتابع خبر بعد اشتباكات مسلحة..مكافحة الاجرام تعتقل 5 متهمين بالقتل في الديونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مديرية شرطة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من قسم مكافحة الإجرام وبمتابعة من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، تمكنت من اعتقال 5 متهمين بالقتل خلال عملية نوعية بأمرة مدير المكافحة العقيد رائد راضي فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين نفذت في منطقة ال بوجاسم بعد اشتباكات بالاسلحة النارية".واضافت انه "تم وعلى الفور توقيف الأشخاص الملقى القبض عليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء وتقرير مصيرهم".