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موسم الحج المقبل.. حديث سعودي عن عدم وجود أي قيود

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بغداد - ياسين صفوان - و خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، أوضح توفيق الربيعة أن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة ، لافتا إلى أنه سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%.

وأكدا عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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