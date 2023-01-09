انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان ملف تأمين الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".وأضاف البيان، أن " الاعرجي بحث مع السفير الإيراني، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين".واشار البيان ، الى ان "اللقاء شهد أيضا ،بحث ملف تأمين الحدود بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، فضلا عن بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".