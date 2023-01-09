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العراق وإيران يبحثان ملف تأمين الحدود

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".
وأضاف البيان، أن " الاعرجي بحث مع السفير الإيراني، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين".

واشار البيان ، الى ان "اللقاء شهد أيضا ،بحث ملف تأمين الحدود بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، فضلا عن بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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