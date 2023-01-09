انت الان تتابع خبر رشيد وطالباني يؤكدان الإسراع في إقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

واضاف البيان أن "اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وبضمنها أوضاع إقليم كردستان، حيث تم الحديث عن البرنامج الوزاري للحكومة وضرورة دعمه لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وبما يحقق طموحاتهم في العيش الكريم".



وشدد رشيد بحسب البيان، على الإسراع في إقرار الموازنة للبدء بالعمل الجدي في إنجاز المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لجميع المحافظات".

وتابع البيان أن "اللقاء بحث ايضا فتح باب الاستثمارات وأهمية دعم القطاع الخاص ليكون عاملاً مساعداً في تعزيز الاقتصاد، وخاصة بعد الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به العراق".

وناقش رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، حيث أكدا على أهمية الحوار الجاد والشفاف لحل المسائل العالقة وتقوية العلاقة بين المركز والإقليم، وبما يصب في مصلحة جميع العراقيين. وفقاً للبيان.