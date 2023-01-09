انت الان تتابع خبر شتاء غزير الأمطار ينعش العراق زراعيا ومائيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الموارد المائية بأنّ موجة الأمطار والسيول أدّت إلى ارتفاع مناسيب الخزين المائي في العراق، ناهيك عن إنعاش القطاع الزراعي الذي كان شبه متوقّف بسبب شحّة المياه.

خلافا للتوقّعات المتشائمة التي كانت تشير إلى استمرار مواسم الجفاف، شهد العراق خلال الأسابيع الأربعة الماضية موجة أمطار غزيرة شملت معظم محافظات البلاد، ما أنعش الآمال بموسم زراعي وفير وزيادة رصيد البلاد المائي في معظم السدود والخزانات، ومناطق الأهوار الجنوبية التي أوشكت مساحات واسعة منها على الجفاف، نتيجة قلّة الأمطار والتجاوزات التركية والإيرانية على حصّة العراق المائية من الأنهار المشتركة بين الدول الثلاث.

واستمرارا لموسم الوفرة، توقّعت هيئة الأنواء الجوية هطول زوابع رعدية وأمطار غزيرة هذا الأسبوع، تصل إلى ذروتها يوم الثلاثاء المقبل.

وتسبّبت موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال السنوات القليلة الاخيرة بتراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية إلى أكثر من النصف نتيجة شحّ المياه. كما تسبّبت بهجرة مئات العوائل في الأهوار الجنوبية من مناطقها باتّجاه المدن بحثا عن فرص للعمل بعد نفوق حيواناتها وتراجع محاصيلها. وبحسب الموارد المائية، فإنّ موجة الأمطار والسيول أدّت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية، ما أعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتأمين جميع الاحتياجات ولجميع المحافظات، مبيّنة بأنّ سيولا تشكّلت في وديان المنطقة الغربية من البلاد، قسم منها عزّز تصاريف نهر الفرات والقسم الآخر توجّه نحو بحيرتي الحبانية والرزازة، كاشفة عن الاستفادة من مياه الأمطار التي هطلت في محافظات الأنبار وبابل والنجف الأشرف والمثنى لغرض تعزيز الإطلاقات المائية في نهر الفرات باتّجاه أهوار الحمار والأهوار الوسطى التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية.

الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة جعلا من الضباب ضيفا شبه يومي في معظم المحافظات وخاصة في أوقات الفجر والصباح الباكر، الأمر الذي تسبّب بحوادث مرورية بالجملة، خصوصا في الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، وهذا جزء من المشاكل الجانبية لموسم الوفرة، إلى جانب حالات الغرق التي تتعرّض لها أحياء كثيرة في العاصمة وبقية المحافظات مع كل موجة أمطار غزيرة.