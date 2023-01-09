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الروبل الروسي يسجل قفزة أمام الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.23 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 70.88 روبل.فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 51 كوبيكا إلى 75.36 روبل.

بينما انخفضت العملة الصينية بواقع 2 كوبيك إلى 10.42 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.


وقال الخبير الاقتصادي أنطون كرافشينكو، إن الروبل بدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي. وعن أسباب صعود العملة الروسية، قال الخبير: "هذا الأسبوع يجب أن يبدأ كبار المصدرين في بيع العملات الأجنبية التي استلموها خلال فترة العطلة (31 ديسمبر 2022 - 9 يناير 2023) الأمر الذي يساهم نمو الروبل".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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