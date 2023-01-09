انت الان تتابع خبر السوداني بذكرى عيد الشرطة: حقوق الانسان منهج ثابت في عملهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" وتابعتها الخليج 365: " كل عام والشرطة العراقية، بجميع تشكيلاتها، بألف خير".

وأضاف: "شاركنا اليوم الحفل الرسمي الذكرى 101 لتأسيس هذا الجهاز الوطني، ونعد أبناءه بالدعم والإسناد ليقوموا بعملهم في حفظ القانون وتثبيت الأمن المجتمعي".



وتابع السوداني: "التأكيد على أن مراعاة حقوق الإنسان منهج ثابت في عملهم وعملنا ولن نَحيد عن ذلك".