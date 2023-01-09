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السوداني بذكرى عيد الشرطة: حقوق الانسان منهج ثابت في عملهم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" وتابعتها الخليج 365: " كل عام والشرطة العراقية، بجميع تشكيلاتها، بألف خير".

وأضاف: "شاركنا اليوم الحفل الرسمي الذكرى 101 لتأسيس هذا الجهاز الوطني، ونعد أبناءه بالدعم والإسناد ليقوموا بعملهم في حفظ القانون وتثبيت الأمن المجتمعي".


وتابع السوداني: "التأكيد على أن مراعاة حقوق الإنسان منهج ثابت في عملهم وعملنا ولن نَحيد عن ذلك".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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