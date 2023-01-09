انت الان تتابع خبر فيلم رعب يحتل صالات السينما الأمريكية ويكسر نجاح "Avatar " والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق الفيلم إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكنّ المفاجأة أتت في فيلم رعب احتل المرتبة الثانية، بعدما حصد عائدات غير متوقعة.

وبحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، حافظ فيلم "أفاتار" الجديد على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي.



وحقق فيلم الخيال العلمي من إنتاج شركة "تونتيث سنتشري" أرباحاً محلية بلغ مجموعها منذ بدء عرضه 516,8 مليون دولار و1,19 مليار دولار عالمياً، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ.

لكن فيلم الرعب "M3GAN" من إنتاج "يونيفرسال" و"بلام هاوس"، حقق 30,2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.

ويروي فيلم "M3GAN" قصة إنسان آلي مخيف مصمم أصلاً ليكون الرفيق المثالي لفتاة يتيمة صغيرة (فيوليت ماكغرو).



وقال ديفيد ا. جروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش"، إن "أفلام الرعب لا تُظهر أي تباطؤ على شباك التذاكر"، موضحاً أن "محبي السينما الشباب يرغبون في مشاهدة هذه الأفلام مع أصدقائهم، على الشاشة الكبيرة، للحصول على أقصى مقدار من الإثارة".

وحل فيلم "Puss in Boots: The Last Wish"، المرتبط بسلسلة "Shrek"، في المركز الثالث. وحصد الفيلم العائلي إيرادات بلغت 13,1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليصل إجمالي عائداته في أمريكا الشمالية إلى 87,7 مليون دولار.

وأعقبه في المركز الرابع فيلم "Otto" المقتبس من رواية "A Man Called Otto" للكاتب السويدي فريديريك باكمان، وهو من إنتاج "سوني"، مع إيرادات بلغت 4,2 مليون دولار في أسبوعه الثاني.

وفي المرتبة الخامسة، حل فيلم البطل الخارق "Black Panther: Wakanda Forever" من إنتاج شركة ديزني، مع إيرادات بلغت 3,4 مليون دولار. وبذلك يصل مجموع عائدات الفيلم محلياً إلى 445,4 مليون دولار.

