انت الان تتابع خبر تركيا: مليون سائح أجروا عمليات لزراعة الشعر خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ترزي أر في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول"، أن "قطاع السياحة الصحية حقق عام 2022 أرباحًا جيدة، وأن القطاع قدّم خدمات بقيمة نحو 4 مليارات دولار"، موضحا أن "نصف حجم التداولات البالغة 4 مليارات دولار في 2022 جرى تحقيقه في قطاع خدمات زراعة الشعر".وبلغ عدد الأشخاص الذين زاروا تركيا خلال 2022 لإجراء عمليات زراعة الشعر أكثر من مليون شخص، وفق ترزي أر، بينما تشير التقديرات إلى أن قيمة تحويلات العملة الأجنبية للسياح المشار إليهم بلغت ألفي دولار لكل شخص بالحد الأدنى.

وتحدث ترزي أر عن أن السياح الأجانب يظهرون أيضًا اهتمامًا كبيرًا بسياحة المنتجعات الصحية، لافتًا إلى أن قيمة النقد الأجنبي الذي جرى تداوله خلال العام الماضي في قطاع السياحة الاستشفائية تجاوز عتبة الـ 10 مليارات دولار.

