انت الان تتابع خبر اجتماع قضائي في طهران بشأن "جريمة المطار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوفد القضائي العراقي بين بأن منهج القضاء في التعامل مع أية جريمة تعرض عليه يكون على وفق الأدلة المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تقدم من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق".



وأضاف، أن "القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في هذه الجريمة".