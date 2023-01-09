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اجتماع قضائي في طهران بشأن "جريمة المطار"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوفد القضائي العراقي بين بأن منهج القضاء في التعامل مع أية جريمة تعرض عليه يكون على وفق الأدلة المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تقدم من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق".

وأضاف، أن "القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراك في هذه الجريمة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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