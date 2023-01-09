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ريال مدريد يبدي موقفاً من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بحق زيدان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443774-638088535691647715.jpg

2023-01-09 | 10:31

ريال مدريد يبدي موقفاً من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بحق زيدان

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الخليج 365 – رياضة

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً بشأن تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي الأخيرة بحق الأسطورة الفرنسية زيدان.

وقال النادي في بيان: "ناسف للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول زيدان أحد أعظم أساطير العالمية".

وتابع أن "هذه الكلمات لا تحترم أحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم وينتظر نادينا الاعتذار الفوري".


وأضاف النادي أن "زيدان بطل العالم والبطل الأوروبي الذي يدافع عن قميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وأظهر ذلك طوال حياته المهنية كلاعب وكمدرب".

وبين أن "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص يحمل هذا التمثيل وكذلك تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بنزيما، حامل الكرة الذهبية الحالية".

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي سخر بطريقة غير مباشرة من زيدان وبنزيما في تصريحات لإذاعة مونت كارلو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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