ريال مدريد يبدي موقفاً من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بحق زيدان

وقال النادي في بيان: "ناسف للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول زيدان أحد أعظم أساطير الرياضة العالمية".

وتابع أن "هذه الكلمات لا تحترم أحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم وينتظر نادينا الاعتذار الفوري".



وأضاف النادي أن "زيدان بطل العالم والبطل الأوروبي الذي يدافع عن قميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وأظهر ذلك طوال حياته المهنية كلاعب وكمدرب".

وبين أن "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص يحمل هذا التمثيل وكذلك تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بنزيما، حامل الكرة الذهبية الحالية".

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي سخر بطريقة غير مباشرة من زيدان وبنزيما في تصريحات لإذاعة مونت كارلو.

