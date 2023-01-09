انت الان تتابع خبر مشاهد من البصرة بعد هطول الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت عدسة الخليج 365، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار واجتياح الضباب لسماء المحافظة.

وأعلنت هيئة الانواء الجوية، تأثر محافظة البصرة بمنخفضين جويين خلال اليوم وغداً.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد، رصد تقريره الخاص لحالة الطقس في مدينة البصرة ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط".

وأضافت ان "طقس مدينة البصرة ليوم الاثنين سوف يكون غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحيانًا تبدأ صباحًا وتستمر وعلى فترات لليوم التالي مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم /س مدى الرؤيا من (5-7) كم وفي المطر (2-4) كم فضلا عن درجات الحرارة المتوقعة (16) درجة مئوية والصغرى المتوقعة (11) درجة مئوية".

وتابع التقرير: "سوف يكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأماكن منها صباحا ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر، هذا وستكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم /س تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم /س لاسيما مدى الرؤيا سيكون (5-7) كم ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة (14) درجة مئوية والصغرى المتوقعة (9) درجة مئوية".