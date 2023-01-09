انت الان تتابع خبر القضاء يعلن الوجبة الثالثة من تعويضات المتضررين في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في رئاسة محكمة استئناف ديالى أعلنت أسماء الوجبة الثالثة من المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009".وأضاف البيان، أن "اللجنة الفرعية أنجزت (1134) معاملة"، لافتا إلى أن "المبالغ المالية التي تم تخصيص وتمويل مبالغهم المالية ستصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى".