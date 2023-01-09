انت الان تتابع خبر العراق والهند يبحثان تبادل الخبرات على صعيد الدفع الالكتروني و التقنيات المصرفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مخيف أستقبل، السفير الهندي لدى العراق براشانت بيساي"، مبينا أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما الاقتصادية بين البلدين، وتقديم الخدمات المصرفية للجالية العراقية المتواجدة هناك لغرض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، فضلاً عن تبادل الخبرات المصرفية".وبحسب البيان، أكد مخيف، أن "جهود البنك المركزي العراقي تنصب على تعزيز علاقاته مع نظرائه في مختلف الدول، والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية، بما يخدم مصلحة القطاع المصرفي العراقي".

وأشار الى "أهمية تحقيق تبادل الخبرات على صعيد الدفع الإلكتروني والتقنيات المصرفية بين البلدين خاصة"، وفيما لفت الى أن " الهند بلد متقدم في هذا المجال، نوه إلى "المبادرات التنموية التي حققت النجاح بعد إطلاقها".