انت الان تتابع خبر السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه".ووجه السوداني بحسب البيان الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتممتها إلكترونياً، وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم".