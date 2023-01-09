"البارتي" يحدد نقاط الخلاف مع "اليكتي" ويكشف عن خطوة لتوحيد الصف الكردي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلاف لا يزال قائماً بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الى هذا اللحظة "، مؤكداً أنهم "لا زالوا بانتظار الرد لزيارة السليمانية والذي كان من المفترض ان تكون قبل نهاية العام الجديد لحسم الخلافات ووضع حدود قانونية للقوى الحزبية".وأضاف أن "الخلاف يجب أن ينتهي ويتم وضع حدود قانونية للاتحاد بالابتعاد عن التمثيل والتنفيذ والتشريع الحكومي بدلا عن الهيئات الرسمية، مشيرا الى أن "أهم الخلافات الحالية بين الحزبين هي ارجاع واردات مناطق نفوذ الاتحاد لخزينة حكومة الاقليم وإلزام القوى الامنية والعسكرية بقوانين الحكومة والابتعاد عن التحزب المتسلط في السليمانية، فضلاً عن الوصول لكيفية اجراء الانتخابات المؤجلة".

وبشأن تجاهل الاتحاد الوطني لزيارات الحزب الديمقراطي أوضح كريم أن "هناك مشاكل داخلية في الاتحاد وهم بحاجة الى وقت لاستقبال الوفد السياسي، اما خطوة الحزب الديمقراطي خلال الايام المقبلة هي زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي واعطاء الاولوية لتنفيذ اتفاقيات الاقليم مع بغداد".