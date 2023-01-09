انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الغاز في الاسواق الاوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 773.6 دولار، كما أنها أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 758.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي 5 كانون الثاني 2023، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا لأول مرة في نحو 16 شهرا تقريبا دون مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب.



وأشار خبراء إلى أن "انخفاض أسعار الغاز في البورصة الأوروبية مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وزيادة توليد الطاقة من الرياح".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه من المتوقع أن يكون شهر كانون الثاني الجاري في القارة الأوروبية الأكثر دفئا في السنوات الأخيرة.

