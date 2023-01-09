انت الان تتابع خبر نائب يرجح تأخر موازنة 2023 ويكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "إقليم كردستان الى الان لم يتفق على حصته من الموازنة مع الحكومة المركزية، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لحين تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين والتوصل الى صيغة حل مشتركة".واضاف ان "مجلس النواب يحتاج الى فترة لا تقل عن شهر لمناقشة فقرات الموازنة بعد وصولها من الحكومة، وقد يلغي بعض الفقرات ويضيف أخرى".

واوضح الخزرجي ان "تلك المعرقلات كثيرا ما رافقت الموازنة على مر الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما ما يتعلق منه بحصة إقليم كردستان".