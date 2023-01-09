انت الان تتابع خبر السوداني: أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب بمقدّمة أهداف الاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس، اجتماعاً متقدماً للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب".

وأضاف، أن "هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب، وتمكينهم، وتيسير زجّهم في سوق العمل".



وبحسب البيان، أكد السوداني خلال الاجتماع أن "أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها".

واتم البيان: "حضر اللقاء عدد من المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".