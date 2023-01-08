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إيران.. السجن 5 سنوات لابنة رفسنجاني

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي نبأ الحكم على فائزة رفسنجاني، التي تقبع في السجن بسبب حكم سابق ضدها، لإدانتها باتهامات مماثلة تشمل التحريض على العنف والتظاهر في إيران.

وطالما انتقدت فائزة رفسنجاني، سياسات الحكومة الإيرانية سواء على صعيد الملف الداخلي أو الخارجي، حيث اعتبرت في تصريحات سابقة أن "أنشطة الحرس الثوري الإيراني تتسع يوما بعد يوم، مما يصعب إمكانية عودته إلى معسكراته".


وعبرت رفسنجاني عن عدم موافقتها على إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية.

كما وجهت ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، انتقادات حادة لنهج النظام وسياسته الإقليمية، قائلة: "هناك شكوك جدية في قدرة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي على إدارة الجهاز التنفيذي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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