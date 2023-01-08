انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يقرر شمول مصارف جديدة ببيع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار البنك، في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى "توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك".

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً، "بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة"، وفق البيان.

