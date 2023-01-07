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على هامش خليجي 25.. لقاء عراقي كويتي

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خليجي 25

2023-01-07 | 19:13

على هامش خليجي 25.. لقاء عراقي كويتي

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم في البصرة.

وقال مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم الذي حضر مباراة منتخبي الكويت وقطر في بطولة خليجي 25".

 

وتحتضن مدينة البصرة حالياً بطولة كأس الخليج العربي 25 بمشاركة ثماني منتخبات عربية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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